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14:46   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Президент Татарстана откроет пивоваренный завод

Президент Татарстана откроет пивоваренный завод

Президент Татарстана Рустам Минниханов 8 августа, в ходе рабочей поездки, будет открывать пивоваренный завод «Белый Кремль».

Издание «Реальное Время» в статье от 6 августа сообщает, что завод будет выпускать баварские сорта пива, лицензия на которые получена в Германии. Оборудование для производства также родом из Германии. На строительство и обустройство предприятия ушло чуть меньше трех миллиардов рублей.

Глава РТ во время поездки в Чистопольский район также посетит фирму «Бетар».

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Автор: Анна Манц
#республика татарстан #пивоваренный завод #белый кремль
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