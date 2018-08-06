Президент Татарстана откроет пивоваренный завод

Президент Татарстана Рустам Минниханов 8 августа, в ходе рабочей поездки, будет открывать пивоваренный завод «Белый Кремль».

Издание «Реальное Время» в статье от 6 августа сообщает, что завод будет выпускать баварские сорта пива, лицензия на которые получена в Германии. Оборудование для производства также родом из Германии. На строительство и обустройство предприятия ушло чуть меньше трех миллиардов рублей.

Глава РТ во время поездки в Чистопольский район также посетит фирму «Бетар».