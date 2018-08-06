Путин обсудил с врио главы Тюменской области социально-экономическое развитие региона

Встреча президента РФ Владимира Путина и врио главы Тюменской области Александра Моора состоялась в понедельник, 6 августа.

Во время переговоров Путин поинтересовался процессом строительства крупного медицинского центра, проект которого реализуется с 2007 года.

Моор продемонстрировал Путину презентацию и заверил, что медицинский город скоро будет готов. По его словам, шесть из восьми объектов уже готовы. Все здания будут связаны единой инфраструктурой, при этом они расположены на едином участке. Он напомнил, что для создания такого центра выделены деньги и из федерального, и из областного бюджета.

Политик уточнил, что уже сегодня полноценно работают несколько учреждений: центр нейрохирургии, областная больница, медсанчасть «Нефтяник», радиологический центр, а также морфологический центр.

Путин резюмировал, что для завершения проекта осталось достроить два объекта: онкологический центр и областную детская больницу.

Врио главы Тюмени попросил российского лидера помочь в переговорах с Минфином о финансировании финального здания, предназначенного для лечения онкозаболеваний.

Президент согласился, что объект должен быть закончен в ближайшее время и добавил, что для этого необходимо найти источники.