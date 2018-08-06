Как США пытаются сломить Иран: сакральная жертва уже принесена

У Тегерана проблемы. Возможно, что большие. Насколько большие, покажут ближайшие месяцы. А пока Трамп ждет ответа на свои «мирные» инициативы. Давно ждет. И, кажется, уже начинает терять терпение.

Примечательно, что как только у американцев назревает очередной план в отношении Ирана, так сразу местная «оппозиция» начинает развивать кипучую и бурную деятельность. Сегодня американцам очень не нравится роль Ирана на Ближнем Востоке. Тегеран, воспользовавшись затруднениями Вашингтона и заручившись поддержкой Москвы, начал вести агрессивную наступательную политику и добился здесь ощутимых результатов.

В Йемене проиранские повстанцы контролируют половину страны и большую часть ее населения. Йемен стал настоящей занозой в тылу Саудовской Аравии и не позволяет той помогать Штатам в «установлении мира» в регионе.

Катар, один из недавних союзников США, прочно подсел на иранскую помощь. И теперь именно Тегеран и Анкара контролируют действия этой маленькой, но такой важной на газовом мировом СПГ-рынке страны.

Ирак также постепенно уходит из-под опеки Вашингтона и становится удобной передовой позицией для Ирана, откуда тот может угрожать немногим оставшимся союзникам американцев в регионе и активно ставить палки в колеса их интересам.

Про Сирию вообще разговор особый. Никогда Тегеран не был так близок к границам Израиля и не угрожал ему непосредственно. Теперь это уже в прошлом. Да и ситуация в Ливане, где проиранская «Хезболла» фактически выиграла последние парламентские выборы (но не смогла согласно действующей Конституции получить при этом власть) не может не наводить Трампа и его администрацию на грустные мысли (а заодно и руководство Израиля).

В общем, причин давить на Иран много, и, понятно, что не неудачное ядерное соглашение Обамы тому причиной.

Предложение Трампа и холодный ответ Тегерана

Именно поэтому, убедившись в прочности российско-турецко-иранской ближневосточной Антанты, американская администрация решила надавить. В дело были пущены угрозы, санкции, а затем Трамп, вслед за кнутом показал Тегерану пряник.

Итак, вначале были угрозы, шантаж и объявление санкций. Но май сменился июнем, а затем наступила очередь июля, а Тегеран упорствовал. И не зря. Большая часть стран мира, в том числе и «ключевые» союзники США без энтузиазма приняли новую инициативу.

Как только стало понятно, что ключевые для Ирана страны режим санкций против последнего не поддержат и те вряд ли окажут на Тегеран должное воздействие, Трамп решил прибегнуть к своему излюбленному коньку. Он предложил своему иранскому коллеге встретиться и поговорить.

Но … был неприятно удивлен очень холодным отношением к своей инициативе со стороны Тегерана. Тот заявил, что говорить ему с американцами не о чем. Есть соглашения, которые были заключены и разорваны самими Штатами, и пока те не станут последовательными и предсказуемыми в своих действиях, говорить с ними не о чем.

Стоит ли удивляться, что после такого заявления в Ирана сразу же начались очередные массовые беспорядки.

Массовые беспорядки

Они начались в самом конце июля и к 4 августу распространились на несколько ключевых городов страны, Тегеран, Карай, Мешхед, Исфахан и Шираз. И везде «оппозиция» действует по одному очень знакомому сценарию. На улице появляется толпа активистов, которая пытается стать центром консолидации недовольства. А затем начинаются стычки с полицией.

Несколько дней таких «беспорядков» не принесли заказчику желаемого результата, мировым СМИ писать было по сути нечего, а по-настоящему массовыми эти протесты так и не стали. А потому в субботу 4 августа в Карае был застрелен один из протестующих. Неизвестные люди подъехали на машине и просто застрелили его. Знакомый почерк. Не правда ли?

Ясно, что сразу было объявлено, что это режим таким образом пытается запугать людей, но … вышла осечка. То ли в Иране спецслужбы сыграли нормально, то ли соцсети не смогли раскрутить тему, но в воскресенье ожидаемого взрыва недовольства в стране не последовало. Это не значит, что дело «оппозиции» окончательно проиграно, но это стало важной локальной победой режима, которому удалось локализовать явную для себя угрозу. А еще, аргументом для того, чтобы Вашингтон сбавил тон своих угроз.

Повторное предложение

Да, хочу напомнить, что все это происходит на фоне постоянно растущего давления США на торгующие с Ираном страны, а также на фоне заявлений, что в случае провала мирных инициатив со стороны США, вместо них «заговорят пушки».

Сегодня мало кто верит, что американцы способны на широкомасштабное вторжение в Иран, но локальные удары при помощи КР «Томагавк» вполне возможны. Это сразу при ведет к блокаде Ормузского пролива и фактически началу вялотекущей войны в регионе…и дикому росту цен на нефть.

Но пока все это больше теория. На практике американцы, показав серьезность своих намерений и приведя свою «аргументацию» ждут. Ждут ответа Тегерана на повторные «мирные предложения» Трампа. Если честно, пока у них выходит не очень убедительно и их козыря во многом биты. Но кто знает, может иранский президент ради спокойствия в своей стране и согласится на переговоры? Хотя на востоке это может быть воспринято, как слабость и сигнал к новому давлению. А потому ждем и наблюдаем.

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