Разъяснения мэрии Сочи после гибели мальчика в ливневке раскритиковали в ОП

Глава комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая назвала заявление сочинских властей о том, что родственники погибшего ребенка были проинформированы о существовании открытой канавы циничным.

По ее словам, чиновники фактические обвинили бабушку в смерти ребенка. При этом ливневка не была ограждена специальными предупреждающими знаками.

Трагедия произошла в поселке Лазаревское мальчик упал в канаву для отвода воды и его унесло в море, а бабушка не успела спасти ребенка. Мальчик захлебнулся водой, впоследствии его тело было обнаружено в море.

В официальном ответе мэрии говорилось о том, что ливневка была открыта, так как это предусматривает ее конструкция, разработанная в прошлом веке советскими инженерами. Помимо этого чиновники подчеркнули, что туристы были предупреждены об опасности во время дождей. Также они отметили, что бабушка с мальчиком жила в гостинице близ канавы и она должна была знать о ее месторасположении.

Гурцкая выразила соболезнования семье погибшего и назвала происшествие чудовищным, отметив отвратительное и циничное поведение местных властей, которые фактически обвинили бабушку в смерти внука.

По ее словам, туристы не обязаны знать о каждой ливневке, приезжая на отдых. Власти были обязаны оградить опасное место или поставить туда дежурных от коммунальных служб. В Сочи действует курортный сбор, эти средства должны были направить и на такие нужды.

«Кто будет отвечать за это чудовищное происшествие?» — возмущается общественница.

Артистка призвала правоохранительные органы возбудить против правительства города уголовное дело по статье «Халатность», которая предусматривает заключение до пяти лет.

После смерти мальчика бабушка попала в больницу. Она выписалась после приезда сына, который забрал ее и тело сына для транспортировки в Татарстан.

С заявлением администрации Сочи более подробно можно ознакомиться на сайте «ПС».