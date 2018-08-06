Опрос: Россияне считают, что ответственность за пятидневную войну 2008 несут Грузия и НАТО

По результатам социологического опроса, который в преддверии десятой годовщины пятидневной войны 2008 года провел «Левада-Центр», ответственность за нее большая часть граждан России возлагает на руководство Грузии и стран НАТО.

В частности, 34% участников опроса заявили, что в разжигании конфликта, разгоревшегося в августе 2008 года, виновато грузинское руководство, 24% - считают, что за ним стояли США и другие страны Североатлантического альянса, 20% полагают, что ответственность за произошедшее в равной мере лежит на всех. Российские власти виновными в пятидневной войне 2008 года сочли лишь 5% участников опроса, а руководство Абхазии и Южной Осетии – и того меньше – 3% респондентов. Еще 12 % опрошенных затруднились с ответом.

При этом 59% участников опроса высказали мнение, что в той ситуации российские власти сделали все возможное, для предотвращения кровопролития.

Также «Левада-Центр» выяснил, насколько российское общество осведомлено о событиях десятилетней давности. Оказалось, что о пятидневной войне с Грузией «хорошо знают» 23% граждан, 56% опрошенных – «слышали об этом», а 18% - «слышат впервые».

Напомним: с 7 по 16 августа 2008 года на территории Южной Осетии велись боевые действия между Грузией с одной стороны, и Южной Осетией, Республикой Абхазия и Россией с другой стороной. Грузинские войска внезапно атаковали южноосетинскую столицу – город Цхинвал – в ночь на 8 августа. Днем 8 августа решением российского президента была начата операция «по принуждению к миру».

Боевые действия, в ходе которых российские ВС совместно с южноосетинскими и абхазскими вооруженными формированиями вытеснили грузинские войска с территории Южной Осетии и абхазского Кодорского ущелья соответственно, продолжались до 12 августа. К 16 августа президентами России, Грузии, Абхазии и Южной Осетии был подписан план урегулирования вооруженного конфликта мирным путем.

После того, как 26 августа Россия признала независимость республик Южная Осетия и Абхазия, Грузия 2 августа объявила о разрыве всех дипломатических отношений с Москвой.