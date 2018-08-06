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14:04   6 Августа 2018
Россия

Серебренников считает, что генерал СК РФ Голкин солгал о судьбе 133 миллионов рублей

Серебренников считает, что генерал СК РФ Голкин солгал о судьбе 133 миллионов рублей

Режиссера Кирилла Серебренникова обвиняют в хищении 133 из 214 миллионов рублей. Деньги выделялись Министерством культуры на продвижение российского искусства в рамках «Платформа».

Ранее генерал СК РФ Сергей Голкин заявил, что ведомство проследило движение всех денег, выделенных министерством. Режиссер отметил, что следствие остановилось, когда деньги обналичили и не стало выяснять, на что потрачены средства. Генерал уверен, что деньги тратились на «иные цели». Серебренников же заверил, что средства пошли на развитие проекта «Платформа».

Возможная ложь Голкина легко проверяется, подчеркнул обвиняемый. Также режиссер думает, что его обманула пресс-служба Следственного комитета или же следователи.

Другая фигурантка дела Софья Апфельбаум назвала информацию генерала «подлогом».

Генерал Голкин в ответ пояснил, что «бухгалтерия — наука точная». Поэтому СК удалось по документам отследить передвижение денег. Военный сообщил, что Серебренников имел доверенность на управление всеми деньгами проекта. Средства, по его версии, расходовались не на спектакли, а на «иные цели».

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Автор: Павел Никифоров
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