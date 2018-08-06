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Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

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13:48   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Украине следует отказаться от импорта газа. Чтобы прийти к этому, нужно потреблять столько газа, сколько добывается в стране, написал украинский премьер-министр Владимир Гройсман в Facebook.

Он заявил, что хотел бы видеть Украину энергонезависимой. Чтобы ей не требовалось закупать газ в России или в любом другом месте. Но для этого следует сократить объемы потребления. Украинцы не должны выходить за рамки добычи.

Ранее на заседании украинского правительства Гройсман заявил, что Киев должен полностью отказаться от импорта газа. Украина, подчеркнул он, не должна «преклонять голову и колено» перед Россией. Премьер также выразил уверенность, что украинцы смогут выйти из-под влияния мировых цен на газ, а в дальнейшем и снизить стоимость собственного топлива.

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Автор: Юлия Халус
#украина #экономика #газ #гройсман #весь мир
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