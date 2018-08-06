Мы в соц.сетях:
Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

 Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения

Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения
Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

Анна Соколова скончалась у себя на даче, сообщила ее коллега

 Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа

Погибшего в ЦАР журналиста Орхана Джемаля похоронят на Хованском кладбище 7 августа
«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

«Пропавший» Порошенко нашелся в ресторане Киева

 Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов

Украина объединилась с США и Чехией для производства самолетов
При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

При взрыве в Сирии самодельных бомб погибли четыре человека

 Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения

Замглавы МИД обсудил с сенатором из США двусторонние отношения
17:55   6 Августа 2018
Россия

Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

Больше половины работодателей в России трудоустраивают пенсионеров, те в свою очередь готовы продолжать искать себя в профессии и после 60-ти лет.

По данным на начало мая 2018 года в России насчитывалось около 9 миллионов работающих пенсионеров. Как ранее сообщала депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина, в прошлом году на пенсию вышли 1,45 миллионов человек, из них 730 тысяч (50,3%) продолжили работать. 

Эту информацию подтверждают и кадровики. Так, сотрудники портала Superjob в ходе опроса выяснили, что 63% работодателей в России не расстаются с сотрудниками старше 55 (для женщин) и  60 лет (для мужчин). Да и анкеты соискателей на том же сайте Superjob опровергают стереотип, что люди за 60 не готовы к переменам, в том числе места работы или места жительства. «Возраст дожития» уж точно не про них. 

Вот, например, анкета выпускника Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, со стажем работы 18 лет на должности начальника отделения ЦНИИ -30 Минобороны. Соискатель владеет техническим английским и базовым немецкими языками, увлекается теннисом, литературоведением и пишет стихи. В свои 87 лет он готов выполнять работу на дому, связанную с оценкой, рецензированием и редактированием любых проектов в области теории экономики и общей теории права, в частности, компьютерного, авторского, патентного. 

Энергичен, готов учиться. Анкеты пенсионеров, не пожелавших уходить на заслуженный отдых из-за возраста

Вот еще один соискатель 68 лет. Кстати, работающий по настоящее время. Выпускник Московского технологического университета с впечатляющим трудовым стажем почти в полвека хотел бы работать инженером по станкам с ЧПУ. В навыках и знаниях указан  технический английский язык и перечислен внушительный список компьютерных программ и языков программирования.  

Энергичен, готов учиться. Анкеты пенсионеров, не пожелавших уходить на заслуженный отдых из-за возраста

61-летний финансовый консультант из Екатеринбурга готов не только сменить работу, но даже место жительства.  Мужчина ищет работа начальника контрольно-ревизионного отдела.  

«Энергичен, умею принимать решения с полной ответственностью, влиять на мотивацию подчиненных с целью получения результата, стремлюсь к саморазвитию и профессиональному росту…Готов к ненормированному рабочему дню, командировкам, к переобучению и переквалификации», — пишет о себе соискатель, которого пенсионером в привычном понимании слова назвать язык не поворачивается. 

 

Энергичен, готов учиться. Анкеты пенсионеров, не пожелавших уходить на заслуженный отдых из-за возраста

По официальным данным, сегодня в России 46,5 миллионов пенсионеров (31,7% населения).  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Мария Владимирова
#россия #пенсия #пенсионер #общество #вакансии
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...