Энергичен, готов учиться. Что пишут в резюме пенсионеры, желающие трудиться

Больше половины работодателей в России трудоустраивают пенсионеров, те в свою очередь готовы продолжать искать себя в профессии и после 60-ти лет.

По данным на начало мая 2018 года в России насчитывалось около 9 миллионов работающих пенсионеров. Как ранее сообщала депутат Госдумы от «Единой России» Ольга Баталина, в прошлом году на пенсию вышли 1,45 миллионов человек, из них 730 тысяч (50,3%) продолжили работать.

Эту информацию подтверждают и кадровики. Так, сотрудники портала Superjob в ходе опроса выяснили, что 63% работодателей в России не расстаются с сотрудниками старше 55 (для женщин) и 60 лет (для мужчин). Да и анкеты соискателей на том же сайте Superjob опровергают стереотип, что люди за 60 не готовы к переменам, в том числе места работы или места жительства. «Возраст дожития» уж точно не про них.

Вот, например, анкета выпускника Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского, со стажем работы 18 лет на должности начальника отделения ЦНИИ -30 Минобороны. Соискатель владеет техническим английским и базовым немецкими языками, увлекается теннисом, литературоведением и пишет стихи. В свои 87 лет он готов выполнять работу на дому, связанную с оценкой, рецензированием и редактированием любых проектов в области теории экономики и общей теории права, в частности, компьютерного, авторского, патентного.

Вот еще один соискатель 68 лет. Кстати, работающий по настоящее время. Выпускник Московского технологического университета с впечатляющим трудовым стажем почти в полвека хотел бы работать инженером по станкам с ЧПУ. В навыках и знаниях указан технический английский язык и перечислен внушительный список компьютерных программ и языков программирования.

61-летний финансовый консультант из Екатеринбурга готов не только сменить работу, но даже место жительства. Мужчина ищет работа начальника контрольно-ревизионного отдела.

«Энергичен, умею принимать решения с полной ответственностью, влиять на мотивацию подчиненных с целью получения результата, стремлюсь к саморазвитию и профессиональному росту…Готов к ненормированному рабочему дню, командировкам, к переобучению и переквалификации», — пишет о себе соискатель, которого пенсионером в привычном понимании слова назвать язык не поворачивается.

По официальным данным, сегодня в России 46,5 миллионов пенсионеров (31,7% населения).