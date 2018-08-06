Актер из сериала «Чемпион» Виктор Черненко умер

О смерти актера театра и кино 56-летнего Виктора Черненко сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.

Она посвятила Черненко последний пост в Instagram. Актер был первым партнером Берсеновой в постановке по сюжету романа «Анна Каренина», где они сыграли главные роли. Женщина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком. По ее словам, он непревзойденно играл Воланда.

Причина смерти Черненко пока неизвестна, позже появится информация о дате и месте прощания с актером.

Популярность среди театральной публике Черненко приобрел благодаря главным ролям в спектаклях «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита», которые он сыграл на сцене Московского независимого театра. Также он снимался в кино, принял участие в сериале «Чемпион», а также в фильмах «Звездочет», «Перемена участи», «Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах».