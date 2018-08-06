Мы в соц.сетях:
Украина навредит себе при закрытии железнодорожных путей в Россию, заявили в Крыму

Украина навредит себе при закрытии железнодорожных путей в Россию, заявили в Крыму

 Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра

Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра
Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

 МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым
Евросоюз собирается заблокировать санкции США против Ирана

Евросоюз собирается заблокировать санкции США против Ирана

 Как США пытаются сломить Иран: сакральная жертва уже принесена

Как США пытаются сломить Иран: сакральная жертва уже принесена
Украина навредит себе при закрытии железнодорожных путей в Россию, заявили в Крыму

Украина навредит себе при закрытии железнодорожных путей в Россию, заявили в Крыму

 Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра

Путин поручил нарастить усилия по строительству тюменского онкоцентра
Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

Гройсман призвал украинцев потреблять меньше газа

 МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым
Евросоюз собирается заблокировать санкции США против Ирана

Евросоюз собирается заблокировать санкции США против Ирана

 Как США пытаются сломить Иран: сакральная жертва уже принесена

Как США пытаются сломить Иран: сакральная жертва уже принесена
13:18   6 Августа 2018
Медиа

Актер из сериала «Чемпион» Виктор Черненко умер

Актер из сериала «Чемпион» Виктор Черненко умер

О смерти актера театра и кино 56-летнего Виктора Черненко сообщила его коллега, актриса Мария Берсенева.

Она посвятила Черненко последний пост в Instagram. Актер был первым партнером Берсеновой в постановке по сюжету романа «Анна Каренина», где они сыграли главные роли. Женщина назвала ушедшего из жизни замечательным человеком. По ее словам, он непревзойденно играл Воланда.

Причина смерти Черненко пока неизвестна, позже появится информация о дате и месте прощания с актером.

 

Ушёл на небо мой коллега.., #ВикторЧерненко ... Мой первый «Каренин».., мой лучший «Каренин»! Мой непревзойденный Воланд.. Замечательный человек и талантливейший актёр.. Горе ужасное... Потеря невосполнимая.. Мы любим тебя, Витенька! Наш ВикторСаныч дорогой!... Пусть земля тебе будет пухом и царствие тебе небесное, бесценный ты наш человечище...???????????? Прости нас за все!... БРАВО, АКТЁР Виктор Черненко!!! ????????????????????????????????????

Публикация от Maria Berseneva (@berseneza)

Популярность среди театральной публике Черненко приобрел благодаря главным ролям в спектаклях «Анна Каренина» и «Мастер и Маргарита», которые он сыграл на сцене Московского независимого театра. Также он снимался в кино, принял участие в сериале «Чемпион», а также в фильмах «Звездочет», «Перемена участи», «Анекдотиада, или История Одессы в анекдотах».  

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #политика #театр #умер #общество #весь мир #актер #черненко
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...