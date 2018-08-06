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13:21   6 Августа 2018
Весь мир

Латвийская полиция безопасности задержала защитника русских школ

Латвийская полиция безопасности задержала защитника русских школ

Об этом ТАСС сообщил другой член Штаба защиты русских школ в Латвии Владимир Линдерман.

У задержанного Ильи Козырева проведен обыск в доме. Давать показания активист не стал. В изоляторе в Чиекуркалнсе Козырева продержат не более 48 часов. После этого полиция безопасности намерена добиться ареста в суде.

Президент Лавтии ранее подписал реформу образования. По ее итогам в школах нацменьшинств будут преподавать на латышском языке. Такой курс правительства вызвал недовольство среди русскоязычного населения страны, которое составляет 40% от общего числа жителей.

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Автор: Павел Никифоров
#латвия #политика #весь мир #полиция безопасности латвии
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