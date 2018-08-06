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13:25   6 Августа 2018
Россия

На платформах МЦК желтой разметкой укажут место остановки вагонов

На платформах МЦК желтой разметкой укажут место остановки вагонов

Московские власти собираются сделать желтую разметку на всех станциях Московского Центрального Кольца (МЦК), чтобы пассажиры могли заранее подойти к месту остановки вагонов.

Об этом в понедельник рассказал Максим Ликсутов – заместитель московского мера, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Он отметил также, что ярко-желтая разметка, указывающая, где откроются двери поезда, уже имеется на 26 станциях МЦК. Кроме того, по его словам, там имеются специальные пиктограммы, по которым можно узнать, где останавливаются вагоны со специальными креплениями для велосипедов и инвалидных колясок.

«Желтую разметку наносят по просьбам пассажиров. Они могут сэкономить время при посадке, заранее подойдя к тому месту, где откроется дверь вагона», - пояснил Ликсутов, отметив, что ярко-желтый цвет разметки делает ее очень заметной в том числе и для пассажиров со слабым зрением.

На всех станциях Московского Центрального кольца подобная разметка появится уже к концу августа.

На платформах МЦК желтой разметкой укажут место остановки вагонов

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Автор: Александр Люблинский
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