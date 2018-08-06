Почти 225 тысяч ям ликвидировали в Подмосковье

Подмосковные дорожные службы залатали более 224 тысяч ям на региональных и муниципальных дорогах с начала года.

Интернет-издание «Подмосковье Сегодня» в понедельник, 6 августа, сообщило о результатах дорожных ремонтных работ, которые проводятся с января текущего года.

Пресс-служба регионального Минтранса указала на устранение свыше 154 тысяч ям на региональных дорогах и около 70 тысяч на муниципальных. На данный момент восстановление целостности асфальта окончено в Павловском Посаде и в Реутове, дорожные работы в ускоренном темпе ведутся в Балашихе.

Напомним, что с 1 августа Центральная пригородная пассажирская компания увеличила список лиц, имеющих право льготного проезда в электропоездах.