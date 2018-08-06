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13:01   6 Августа 2018
Весь мир

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Американский сенатор Рэнд Пол хочет продолжить межпарламентский диалог РФ-США, с этой целью он пригласил коллег из Совета Федерации в Вашингтон.

Политик остался доволен результатами минувших переговоров. После встречи с главой Совфеда Константином Косачевым он с радостью сообщил о намерении продолжать развитие диалога.

После положительного отзыва о поездке в Россию он пригласил членов комитета по международным делам Совета Федерации посетить столицу США с ответным визитом.

 

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Автор: Екатерина Розина
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