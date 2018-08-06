СМИ Китая назвали угрозы Трампа ввести новые пошлины «вымогательством»

Государственные средства массовой информации в Китае в понедельник обрушились с резкой критикой на торговую политику президента США Дональда Трампа, который пригрозил Поднебесной новыми пошлинами.

В частности, журналисты People’s Daily пишут, что американский лидер играет в созданной им же «лживой драме в стиле уличных боев», которая основана на запугивании и вымогательстве.

«Желание Трампа заставить других сниматься в его драме - это несбыточная мечта», - говорится в материале на первой полосе.

Там же отмечается, что торговая политика США обострила торговые противоречия с Китаем и привела к тому, что международная торговля превратилась в «игру с нулевым результатом».

Авторы статьи также напомнили Трампу, что руководство страной – это не то же самое, что ведение бизнеса, и добавили, что его политика ставит под угрозу доверие к Соединенным Штатам.

В то же время на страницах китайского государственного таблоида Global Times опубликован материал, в котором цитируются слова экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, заявившего, что Китаю, который не боится пожертвовать краткосрочными экономическими интересами, все же не стоит недооценивать решимость американского лидера.