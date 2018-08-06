СМИ Китая назвали угрозы Трампа ввести новые пошлины «вымогательством»
Государственные средства массовой информации в Китае в понедельник обрушились с резкой критикой на торговую политику президента США Дональда Трампа, который пригрозил Поднебесной новыми пошлинами.
В частности, журналисты People’s Daily пишут, что американский лидер играет в созданной им же «лживой драме в стиле уличных боев», которая основана на запугивании и вымогательстве.
«Желание Трампа заставить других сниматься в его драме - это несбыточная мечта», - говорится в материале на первой полосе.
Там же отмечается, что торговая политика США обострила торговые противоречия с Китаем и привела к тому, что международная торговля превратилась в «игру с нулевым результатом».
Авторы статьи также напомнили Трампу, что руководство страной – это не то же самое, что ведение бизнеса, и добавили, что его политика ставит под угрозу доверие к Соединенным Штатам.
В то же время на страницах китайского государственного таблоида Global Times опубликован материал, в котором цитируются слова экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, заявившего, что Китаю, который не боится пожертвовать краткосрочными экономическими интересами, все же не стоит недооценивать решимость американского лидера.
«У Китая есть время на то, чтобы бороться до конца. Время покажет, что США в конце концов выставят себя дураками», - пишет при этом Global Times.