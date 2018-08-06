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13:04   6 Августа 2018
Россия

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Первое заседание координационного совета пройдет 8 августа, сообщили в понедельник в пресс-службе Росмолодежи.

Росмолодежь уточнила, что создать координационный совет молодежных организаций органов исполнительной власти предложили сами молодые специалисты. Уже в среду состоится первое заседание совета. В нем поучаствуют представители действующих молодежных организаций федеральных органов государственной власти и делегаты от всех заинтересованных ведомств.

Предполагается, что совет поработает над методическим обеспечением деятельности советов молодых специалистов федеральных органов исполнительной власти и межведомственным взаимодействием, культурно-досуговой деятельностью, развитием человеческого капитала, поддержкой кадровых проектов и программ, а также проектной и международной деятельностью.

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Автор: Юлия Халус
#россия #политика #росмолодежь
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