Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

В Калининграде видеокамера наружного наблюдения засняла мужчину, который ее похитил.

В Калининграде видеокамера наружного наблюдения засняла мужчину, который ее похитил. О происшествии в субботу, 4 августа, сообщило издание «Русский Запад».

В пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что по записи смогли установить личность похитителя. Он украл четыре видеокамеры наружного наблюдения, что располагались на здании по Ангарской улице. Также мужчина причастен к пропаже камер со здания автосервиса на улице Аллея Смелых.

Раннее не привлекавшемуся к уголовной ответственности мужчине теперь грозит лишение свободы до пяти лет согласно 1 и 2 части статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража».