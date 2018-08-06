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13:02   6 Августа 2018
Россия

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

В Калининграде видеокамера наружного наблюдения засняла мужчину, который ее похитил.

В Калининграде видеокамера наружного наблюдения засняла мужчину, который ее похитил. О происшествии в субботу, 4 августа, сообщило издание «Русский Запад».

В пресс-службе регионального управления МВД России рассказали, что по записи смогли установить личность похитителя. Он украл четыре видеокамеры наружного наблюдения, что располагались на здании по Ангарской улице. Также мужчина причастен к пропаже камер со здания автосервиса на улице Аллея Смелых. 

Раннее не привлекавшемуся к уголовной ответственности мужчине теперь грозит лишение свободы до пяти лет согласно 1 и 2 части статьи 158 Уголовного кодекса Российской федерации «Кража».

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Автор: Анна Манц
#калиниград #кража
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