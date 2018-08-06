Mail.Ru Group выступила за декриминализацию записей в соцсетях

На фоне нескольких судебных процессов против жителей Барнаула, российская технологическая компания заявила о приверженности амнистии осужденных за репосты.

Данное заявление стало первым в отношении уголовных дел за лайки и репосты в соцсетях, включая принадлежащие холдингу «ВКонтакте» и «Одноклассники». Собственную позицию Mail.Ru Group обозначила призывом к российскому правительству о необходимости провести амнистию несправедливо осужденных, а также потребовала отказаться от преследования за это в будущем, передает «TJ».

Представители компании считают возможность свободно обмениваться информацией самой большой ценностью социальных сетей, которыми в РФ пользуются десятки миллионов людей.

Реакцию правоохранительных органов на лайки, репосты, комментарии и мемы в соцсетях в компании назвали жесткой, поскольку в большинстве случаев уголовные дела открываются без наличия реальной угрозы.

Mail.Ru Group настаивает на изменении законодательства и правоприменительной практики.