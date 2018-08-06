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12:38   6 Августа 2018
Ближнее зарубежье

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

После того, как президент России Владимир Путин 4 августа побывал в Крыму на открытии фестиваля «Опера в Херсонесе», украинское Министерство иностранных дел выразило очередной протест по этому поводу.

В частности, в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства, говорится, что украинская сторона считает визит президента РФ в Крым, равно как и аналогичные поездки других российских чиновников, грубым нарушением территориальной целостности и государственного суверенитета страны. При этом Республика Крым в документе названа «временно оккупированной украинской  территорией».

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

Напомним: полуостров Крым вернулся в состав России после проведенного в марте 2014 года всенародного референдума, в ходе которого население Крыма и Севастополя единодушно высказалось за выход из Украины и присоединение к РФ. Поводом для референдума стал произошедший в феврале того же года в Киеве государственный переворот.

Украинские власти, вставшие во главе страны в результате переворота, отказались признать результаты крымского референдума и настаивают на украинской принадлежности полуострова, однако Россия на разных высоких уровнях уже не раз заявляла, что вопрос по Крыму закрыт окончательно и пересмотру не подлежит.

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Автор: Александр Люблинский
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