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12:26   6 Августа 2018
Россия

Клиенты «Натали Турс» получат не более четырех процентов компенсации путевки — АТОР

Клиенты «Натали Турс» получат не более четырех процентов компенсации путевки — АТОР

В ведомстве отметили, что такая компенсация возможна, если туроператор прекратит работать и не сможет вернуть деньги туристам собственными силами.

В таком случае придется использовать механизм финансовых гарантий, пояснили в Ассоциация Туроператоров (АТОР).

Туроператор «Натали турс» застрахован в «Ингосстрахе» на 50 миллионов рублей. Денег не хватит на выплаты всем клиентам в полном объеме. Пока что компания обещает выплатить компенсацию или предложить альтернативную поездку. Туристы все еще не могут обратиться к страховщику.

Компания до конца 2018 года продала более 30 тысяч туров. Их общая стоимость — приблизительно 1,2 миллиарда рублей.

В «Ингосстрахе» сообщили, что в случае закрытия туроператора, на компенсацию могут рассчитывать те клиенты, даты поездок которых еще не наступили и чьи туры аннулированы. Деньги вернут и тем, кто согласился перенести поездку на поздние даты, ожидая, пока туроператор решил финансовые проблемы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #ингосстрах #натали турс #ассоциация туристов
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