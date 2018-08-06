Украина рассматривает возможность закрытия железнодорожного сообщения с РФ

Министр Инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Киев рассматривает вопрос о прекращении железнодорожного сообщения с Россией и может решить его положительно до конца текущего года.

Об этом министр заявил в понедельник утром в эфире телепередачи «Завтрак с 1+1». Телеканал ТСН цитирует это заявление на своем официальном сайте.

Ранее Омелян уже заявлял о том, что Киев думает о том, чтобы полностью перекрыть железнодорожное сообщение на российско-украиснком направлении, отметив при этом, что убытки украинской стороны в случае прекращения движения российских составов через ее территорию не превысят одной гривны.

В то же время, государственная администрация ж/д транспорта «Укрзализныця» сообщает, что за 2017 год наибольшую прибыль принес поезд сообщением Киев-Москва – порядка шести миллионов долларов, тогда как остальные пассажироперевозки на дальние расстояния оказались в целом по Украине убыточными.