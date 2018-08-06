Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Адвокат главреда «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского анонсировал новый поворот в судебном процессе, передает ТАСС.

Юрист Андрей Доманский заявил, что принято решение об отводе коллегии судей Апелляционного суда Херсонской области, который рассматривает апелляцию на арест главы издания.

По его словам, суд приостановлен для более детальных переговоров с клиентом. При этом он напомнил, что на заседании в понедельник, 6 августа, ходатайство о переводе Вышинского из стеклянной кабины на место рядом с адвокатами было отклонено.