Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Об этом представитель США заявил на встрече с с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он отметил, что у России и США много общих проблем, решить которые возможно лишь добившись прочных и надежных отношений.

Рэнд Пол подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в тесных отношениях с Россией и добавил, что необходимо установить и парламентские связи. При этом политик использовал слово «ngagement» (вовлеченность - прим. «ПС»), он объяснил, что в английском языке его употребляют при желании показать заинтересованность. Сенатор отметил, что странам следует вести открытый диалог по поводу горячих точек, поскольку это является общим вопросом. Это распространяется и на сирийское урегулирование, подчеркнул он.