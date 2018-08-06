Мы в соц.сетях:
Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

 Mail.Ru Group выступила за декриминализацию записей в соцсетях

Mail.Ru Group выступила за декриминализацию записей в соцсетях
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

 Mail.Ru Group выступила за декриминализацию записей в соцсетях

Mail.Ru Group выступила за декриминализацию записей в соцсетях
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
11:59   6 Августа 2018
Весь мир

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Об этом представитель США заявил на встрече с с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Он отметил, что у России и США много общих проблем, решить которые возможно лишь добившись прочных и надежных отношений.

Рэнд Пол подчеркнул, что Вашингтон заинтересован в тесных отношениях с Россией и добавил, что необходимо установить и парламентские связи. При этом политик использовал слово «ngagement» (вовлеченность - прим. «ПС»), он объяснил, что в английском языке его употребляют при желании показать заинтересованность. Сенатор отметил, что странам следует вести открытый диалог по поводу горячих точек, поскольку это является общим вопросом. Это распространяется и на сирийское урегулирование, подчеркнул он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #косачев #политика #общество #сенатор #рэнд пол
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...