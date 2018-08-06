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12:09   6 Августа 2018
Россия

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» вышел на свободу

На свободу главу группировки Владимира Аникеева выпустила администрация Лефортовского изолятора Москвы. Об этом сообщило издание RNS со ссылкой на помощника судьи Елену Бычкову.

В середине прошлого месяца заработал закон, согласно которому день нахождения в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима и в качестве двух дней в колонии-поселении.

Аникеева задержали в октябре 2016 года. Хакера приговорили к двум годам колонии за неправомерный доступ к кибер-информации, охраняемой законом. Вместе главой группировки осудили еще двух человек — Александра Филинова и Константина Теплякова.

Лидер «Шалтая-Болтая» признал вину и дал показания против других хакеров. Срок содержания Аникеева в колонии заканчивался в ноябре 2018 года. После решения суда осужденного отправили в СИЗО в Лефортово.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #хакеры #общество #шалтай болтай #владимир аникеев
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