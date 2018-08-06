После гибели ребенка в Сочи могут закрыть ливневые канавы

В поселке Лазаревское, где ранее упав в ливневый сток трагически погиб 6-летний ребенок, прошло совещание, на котором было принято решение создать спецкоиссии, которые займутся проверкой всех ливневых канав и стоков в Сочи.

Как сообщает Федеральное агентство новостей, в понедельник с 15:00 члены комиссий начнут объезд – неучтенные до сих пор ливневые канавы будут взяты на баланс. На данный момент в городе над этим вопросом уже работает бригада водостока. По окончании проверки и учета всех ливневок будет приниматься решение, каким образом можно закрыть ливневые канавы хотя бы вблизи детских учреждений.

Напомним: в прошлую пятницу – 3 августа – в поселке Лазаревское мальчик упал в скрытую под слоем дождевой воды ливневую канаву и его унесло потоком. Спустя время в ходе поисков тело утонувшего мальчика было найдено в море.

Сочинская администрация объяснила, почему ливневая канава, в которую упал ребенок, не была закрыта решеткой – по словам чиновников, в этой части города ливневка была проложена более полувека назад и ее конструкция предусматривает открытые траншеи для приема дождевой воды, не закрытые никакими решетками. Такие траншеи есть практически на каждой улице в районе. По словам представителей администрации, во время сильных ливней, характерных для Сочи, решетки могут нести собой опасность для людей, так как мощные потоки воды могут сорвать их с креплений.