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11:50   6 Августа 2018
Россия

Правительство России утвердило госзаказ на обучение более 15 тысяч чиновников

Правительство России утвердило госзаказ на обучение более 15 тысяч чиновников

Всего обучение в 2018 году пройдут 15,7 тысячи чиновников. Расходы на это составляют 113 миллионов рублей, отмечается в соответствующем документе на сайте правовой информации.

Большая часть служащих, которые пройдут обучение, работает в Казначействе — 3,3 тысячи человек. На втором месте Роспотребнадзор с полутора тысячью чиновников. Еще 1,3 тысячи — в Федеральной службе судебных приставов.

Квота администрации главы государства составляет 105 человек. Аппарата Кабмина — 59 человек. За рубежом пройдут обучение 28 сотрудников российской Минтруда.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #политика #кабмин #госзаказ на обучение чиновников
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