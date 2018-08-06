Правительство России утвердило госзаказ на обучение более 15 тысяч чиновников

Всего обучение в 2018 году пройдут 15,7 тысячи чиновников. Расходы на это составляют 113 миллионов рублей, отмечается в соответствующем документе на сайте правовой информации.

Большая часть служащих, которые пройдут обучение, работает в Казначействе — 3,3 тысячи человек. На втором месте Роспотребнадзор с полутора тысячью чиновников. Еще 1,3 тысячи — в Федеральной службе судебных приставов.

Квота администрации главы государства составляет 105 человек. Аппарата Кабмина — 59 человек. За рубежом пройдут обучение 28 сотрудников российской Минтруда.