Офицера ФСИН арестовали за насилие над заключенным в Калининграде

Замначальника отдела безопасности исправительной колонии №9 майор внутренней службы Даврон Хакимов подозревается в избиении заключенного, сообщили в понедельник в региональном СУ СК РФ.

Согласно данным следователей, офицер вместе с неустановленными пока лицами в январе текущего года избил отбывавшего наказание в колонии. Врачи установили у потерпевшего перелом 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс. В конце марта СК РФ возбудил уголовное дело по итогам прокурорской проверки. Остальные фигуранты дела устанавливаются.

Суд в понедельник заключил Хакимова под стражу.