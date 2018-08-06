Мы в соц.сетях:
Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

 Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

 Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
11:54   6 Августа 2018
Россия

Офицера ФСИН арестовали за насилие над заключенным в Калининграде

Офицера ФСИН арестовали за насилие над заключенным в Калининграде

Замначальника отдела безопасности исправительной колонии №9 майор внутренней службы Даврон Хакимов подозревается в избиении заключенного, сообщили в понедельник в региональном СУ СК РФ.

Согласно данным следователей, офицер вместе с неустановленными пока лицами в январе текущего года избил отбывавшего наказание в колонии. Врачи установили у потерпевшего перелом 10 ребер с двух сторон и пневмоторакс. В конце марта СК РФ возбудил уголовное дело по итогам прокурорской проверки. Остальные фигуранты дела устанавливаются.

Суд в понедельник заключил Хакимова под стражу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Юлия Халус
#россия #ск рф #происшествия #чп #калининград #фсин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...