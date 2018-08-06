Суд идет. Жительницу Барнаула, обвиняемую в экстремизме за мемы, оставили на свободе

Марию Мотузную суд оставил под подпиской о невыезде. Девушка опасалась, что ее увезут в СИЗО из-за новых заявлений от тех, чьи чувства были задеты сохраненными во «ВКонтакте» картинками.

В Барнауле 6 августа состоялось первое заседание суда по делу 23-летней Марии Мотузной, которую обвиняют в экстремизме и оскорблении чувств верующих за сохраненные два года назад на странице во «ВКонтакте» картинки на религиозную тему.

Девушка опасалась, что ей изменят меру пресечения и увезут в СИЗО, так как студентки, чувства которых оскорбили сохраненные мемы, написали новое заявление. На этот раз они обвинили Мотузную в угрозах. Но суд оставил все как есть, Мария по-прежнему под подпиской о невыезде. Все ее счета заблокированы. А фамилия девушки внесена Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму.

Адвокат Мотузной Алексей Бушмаков сообщил ИА «Политика Сегодня», что сегодняшнее заседание было больше формальным и пока рано говорить даже о предварительных итогах.

«Мы на это рассчитывали. Основной вопрос, который сегодня рассматривался: Мария заявила о несогласии с предъявленным ей ранее обвинением. Суд перешел из особого порядка в общий. Сейчас будем каждое доказательство обвинения анализировать, вызывать экспертов, допрашивать их», — комментирует адвокат.

По поводу новых заявлений о якобы поступавших угрозах в адрес тех, с чьей подачи завели уголовное дело, Бушмаков сообщил, что эти сведения еще не проверялись.

Я на свободе!!)))) всем спасибо! Следующее заседание 15 августа в 15:00, общий порядок — Frolová (@La72La) 6 августа 2018 г.

«Прокурор ничего не говорил о новых заявлениях. Даже не знаю, есть они или нет. Проверка по ним не проводилась», — сказал юрист.

Марии Мотузной грозит до пяти лет лишения свободы. Осенью суд в Барнауле должен вынести решение еще по одному схожему делу - в отношении Даниила Маркина. На него написали заявление в полицию те же студентки, что и на Мотузную. Девушек оскорбили несколько мемов на странице молодого человека. Например, персонаж «Игры престолов» Джон Сноу с нимбом.