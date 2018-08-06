Президент РФ подписал закон об органической продукции

На официальном сайте правовой информации размещен Закон «Об органической продукции и внесении изменений в законодательные акты РФ».

Там же отмечается, что Государственная дума приняла данный закон 25 июля 2018 года, после этого – 28 июля его одобрил Совет Федерации, а президент РФ Владимир Путин подписал документ 3 августа. Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

В законе прописано определение органической продукции и запрет на ее производство на том же оборудовании, на котором производится обычная продукция. Также запрещено хранить и перевозить органическую продукцию вместе с обычной. Помимо этого, в законе прописан запрет на использование упаковки и транспортной тары, способных загрязнить органическую продукцию или окружающую среду, в частности под запрет попал поливинилхлорид (ПВХ).

Также в законе запрещено использовать агрохимикаты, пестициды, стимуляторы роста и гормональные препараты, а также антибиотики, кроме тех, использование которые разрешено действующими в России международными, межгосударственными и национальными стандартами в области производства органических продуктов. А также запрещается при производстве органической продукции использовать клонирование или трансплантацию эмбрионов, генно-инженерно-модифицированные или трансгенные организмы, и продукцию, изготовленную с их применением. Кроме того, отмечается, что выпуск органической продукции несовместим с гидропонными методами выращивания растений.