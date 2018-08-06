Бензин в России подешевел с конца июля

Розничная стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 с 30 июля по 3 августа в среднем снизилась примерно на 12 и три копейки соответственно, свидетельствует данные Thomson Reuters Kortes.

Если раньше средняя стоимость бензина Аи-92 равнялась 41,66 рубля, то сейчас она снизилась до 41,54. Тем временем цена на Аи-95 упала до 44,44 рубля за литр.

Сильнее всего топливо марки Аи-92 подешевело в Приволжском федеральном округе. Тут цена упала на 21 копейку. Тем временем в Центральном федеральном округе существеннее всего снизилась стоимость Аи-95 - на четыре копейки.

Дизель летних сортов за неделю подешевел в среднем на три копейки - до 44,61 рубля. А вот в Приволжском федеральном округе стоимость дизельного топлива упала на 74 копейки.