Сын бен Ладена женился на дочери исполнителя терактов 11 сентября

О браке сына основателя и лидера «Аль-Каиды» (террористическая группировка, запрещена в РФ) Усамы бен Ладена на дочери лидера совершивших теракт 11 сентября в Нью-Йорке боевиков Мохаммеда Атты сообщает The Guardian.

Речь идет о браке Хамзы бен Ладена, его матерью является одна из трех выживших жен Усамы - Хайрии Сабар. Предполагается, что в данный момент именно Хамза занимает место помощника и замглаваря террористической группы «Аль-Каида» Аймана Аль-Завахири.

Данные о свадьбе детей террористических авторитетов подтвердили сводные братья экс-руководителя радикального формирования Ахмад и Хасан Аль-Аттас. Также они подчеркнули, что Хамза стал одним из лидеров боевиков «Аль-Каиды». По их словам, он преследует единственную цель - отомстить за смерть отца, который был уничтожен в ходе зачистки американских спецслужб на территории Пакистана.

Ранее в издании появилось первое интервью с матерью ликвидированного террориста Алией Ганем. Она рассказала, что сын ее очень любил и был прекрасным ребенком до 20 лет, когда в его жизни случилась роковая встреча с людьми, «промывшими ему голову».