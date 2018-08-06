Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Глава Украины Петр Порошенко заявил о готовности Евросоюза принять участие в реконструкции и восстановлении «освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей».

По его словам, соответствующее соглашение было достигнуто во время переговоров на саммите Украина — ЕС. Договор предусматривает приверженность инциативе украинского лидера о «патронаже» заинтересованных европейских государств над отдельными городами и районами данных территорий. Целью договоренности является совместное восстановление инфраструктуры и обеспечения оптимальных условий жизни общин. Также внимание будет уделено развитию экономики.

Порошенко подчеркнул, что Киев приветствует решение ЕС о сотрудничестве. Он отметил, что участие альянса необходимо для качественного восстановления «освобождённых от российского агрессора территорий Донецкой и Луганской областей» в кратчайшие сроки.