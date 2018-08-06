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МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
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11:14   6 Августа 2018
Россия

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Перед матчем футбольного клуба «Зенита» с тульским «Арсеналом» болельщики напали на журналистов из Петербурга.

Глава «Зенита» Сергей Фурсенко в беседе с «Невскими новостями» заявил, что примет меры в связи с инцидентом. Он отметил, что разберется в произошедшем, когда станут известны подробности. О драке ему еще не докладывали.

Футбольные фанаты напали на корреспондента и оператора телеканала «78» Рената Хурамшина и Евгения Луценко. У последнего остались ссадины и ушибы, поломано оборудование. Хурамшину диагностировали сотрясение мозга.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #зенит #общество #фурсенко #драка фанатов с журналистами
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