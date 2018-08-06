Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что не уверен в способности американского актера Стивена Сигала, который ранее получил российское гражданство и на днях был назначен спецпредставителем МИД РФ, улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение экс-посол высказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений», - заявил Макфол, в частности.

При этом он добавил, что Стивен Сигал, может быть и популярен в России, как актер, но никакого влияния на американское общество он не имеет, и, к тому же, не обладает дипломатическим опытом.

Напомним: Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года, а 4 августа 2018 года стало известно, что он назначен на пост спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сам актер уже заявил журналистам, что относится к данному назначению очень серьезно.