Мы в соц.сетях:
Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

 Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

Совет молодежных организаций органов исполнительной власти создадут в РФ

 Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя

Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

Сенатор США пригласил членов комитета Совфеда по международным делам в Вашингтон

 Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты

Сенатор Рэнд Пол: США и России необходимо установить прочные парламентские контакты
11:06   6 Августа 2018
Весь мир

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что не уверен в способности американского актера Стивена Сигала, который ранее получил российское гражданство и на днях был назначен спецпредставителем МИД РФ, улучшить отношения между Москвой и Вашингтоном.

Такое мнение экс-посол высказал в интервью радиостанции «Коммерсантъ FM».

«Я сомневаюсь, что мистер Сигал достигнет какого-либо успеха в улучшении российско-американских отношений», - заявил Макфол, в частности.

При этом он добавил, что Стивен Сигал, может быть и популярен в России, как актер, но никакого влияния на американское общество он не имеет, и, к тому же, не обладает дипломатическим опытом.

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Напомним: Стивен Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года, а 4 августа 2018 года стало известно, что он назначен на пост спецпредставителя МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Сам актер уже заявил журналистам, что относится к данному назначению очень серьезно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #макфол #политика #назначение #мид рф #общество #спецпредставитель #стивен сигал #экс-посол #российско-американские гуманитарные связи
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...