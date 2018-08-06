Американские СМИ назвали «Афганит» «секретным» оружием танка «Армата»

Статью опубликовал американский журнал The National Interest.

Издание написало, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» является «секретным» оружием российского танка Т-14 «Армата». Примечательно, что о нем стало известно еще два года назад.

Журнал подчеркнул, что «Афганит» располагает множеством инноваций и систем, ранее не применявшихся в КАЗ. Среди преимуществ названо использование «Дрозда» и «Штора» в одном комплексе защиты. До «Арматы» и на советских танках система не встраивалась в КАЗ.

СМИ указало на две активные фазированные антенные решетки. Система дает обзор на 90 градусов слева и справа. «Афганит» работает в активном и пассивном режиме, может засечь радиолокационные станции и перехватить сигналы запуска противотанковых ракет.