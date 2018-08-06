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10:55   6 Августа 2018
Россия

Американские СМИ назвали «Афганит» «секретным» оружием танка «Армата»

Американские СМИ назвали «Афганит» «секретным» оружием танка «Армата»

Статью опубликовал американский журнал The National Interest.

Издание написало, что комплекс активной защиты (КАЗ) «Афганит» является «секретным» оружием российского танка Т-14 «Армата». Примечательно, что о нем стало известно еще два года назад.

Журнал подчеркнул, что «Афганит» располагает множеством инноваций и систем, ранее не применявшихся в КАЗ. Среди преимуществ названо использование «Дрозда» и «Штора» в одном комплексе защиты. До «Арматы» и на советских танках система не встраивалась в КАЗ.

СМИ указало на две активные фазированные антенные решетки. Система дает обзор на 90 градусов слева и справа. «Афганит» работает в активном и пассивном режиме, может засечь радиолокационные станции и перехватить сигналы запуска противотанковых ракет.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #танк армата
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