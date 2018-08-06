СМИ: Перевод российских чиновников на ОС Sailfish обойдется в 160 миллиардов рублей

Сумму перевода чиновников и сотрудников государственных компаний на российскую мобильную операционную систему Sailfish от «Ростелекома» сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, чтобы перевести всех госслужащих на новую систему потребуется затратить порядка 160 миллиардов рублей. Об этом автору статьи сообщил федеральный чиновник, знакомый с планами на этот счет. По его словам, за три года на смартфоны с ОС Sailfish должны перейти 7,9 миллионов человек, которые состоят на государственной службе или занимают пост в компаниях с госучастием.

На период с 2018 по 2021 для планомерного перехода на новый тариф и операционную систему выделено порядка 160,2 миллиардов рублей. Часть средств будет погашена из федерального бюджета 71,3 миллиарда, оставшиеся расходы берут на себя госкомпании и местные бюджеты, передает «Коммерсант».