Мы в соц.сетях:
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
10:59   6 Августа 2018
Россия

СМИ: Перевод российских чиновников на ОС Sailfish обойдется в 160 миллиардов рублей

СМИ: Перевод российских чиновников на ОС Sailfish обойдется в 160 миллиардов рублей

Сумму перевода чиновников и сотрудников государственных компаний на российскую мобильную операционную систему Sailfish от «Ростелекома» сообщает газета «Коммерсант».

По данным издания, чтобы перевести всех госслужащих на новую систему потребуется затратить порядка 160 миллиардов рублей. Об этом автору статьи сообщил федеральный чиновник, знакомый с планами на этот счет. По его словам, за три года  на смартфоны с ОС Sailfish должны перейти 7,9 миллионов человек, которые состоят на государственной службе или занимают пост в компаниях с госучастием. 

На период с 2018 по 2021 для планомерного перехода на новый тариф и операционную систему выделено порядка 160,2 миллиардов рублей. Часть средств будет погашена из федерального бюджета 71,3 миллиарда, оставшиеся расходы берут на себя госкомпании и местные бюджеты, передает «Коммерсант».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #экономика #политика #общество #ростелеком #sailfish
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...