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Камера наблюдения в Калининграде запечатлела похитителя
МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

МИД Украины вновь выразил протест в связи с визитом Путина в Крым

 Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям

Защита Вышинского заявила отвод рассматривающим апелляцию ареста судьям
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11:03   6 Августа 2018
Россия

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Просьбу адресовали первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, а также министру экономического развития Максиму Орешкину, пишут в понедельник «Ведомости».

Подлинность обращения подтвердил гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко. Производители и дистрибьютеры медицинских изделий попросили Минфин, Минздрав и МЭР пересмотреть условия налога на добавленную стоимость. Министерство финансов уже подтвердило, что получило соответствующее письмо, а в Минздраве даже приступили к его рассмотрению, но комментировать пока не хотят. Минэкономразвития не подтвердило получение документа.

Производители в письме обратили внимание министров на то, что в январе 2017 году при переходе на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 изделия, которые облагались налогов в 0-10%, стали облагаться стандартной ставкой в 18%. Это мешает поставщикам выводить на рынок новую продукцию: усовершенствованную, но с менее конкурентоспособной ценной.

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Автор: Юлия Халус
#россия #экономика #медицина #ндс
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