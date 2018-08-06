Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Просьбу адресовали первому зампреду правительства и министру финансов Антону Силуанову, министру здравоохранения Веронике Скворцовой, а также министру экономического развития Максиму Орешкину, пишут в понедельник «Ведомости».

Подлинность обращения подтвердил гендиректор ООО «Медрелис» Юрий Матвиенко. Производители и дистрибьютеры медицинских изделий попросили Минфин, Минздрав и МЭР пересмотреть условия налога на добавленную стоимость. Министерство финансов уже подтвердило, что получило соответствующее письмо, а в Минздраве даже приступили к его рассмотрению, но комментировать пока не хотят. Минэкономразвития не подтвердило получение документа.

Производители в письме обратили внимание министров на то, что в январе 2017 году при переходе на новый классификатор медицинских изделий ОКПД-2 изделия, которые облагались налогов в 0-10%, стали облагаться стандартной ставкой в 18%. Это мешает поставщикам выводить на рынок новую продукцию: усовершенствованную, но с менее конкурентоспособной ценной.