Автомобиль взорвался в Каире

Инцидент произошел в понедельник утром на улице имени героя Ахмеда Абдель Азиза в каирском районе Мухандисин, передает портал издания Youm7.

Взрыв спровоцировал возгорание. Огонь перекинулся на проезжающий мимо микроавтобус. Оба автомобиля сгорели дотла. В результате происшествия несколько человек пострадали.

Pictures from the explosion in al-Duqqi, Cairo. Cause unclear #Egypt pic.twitter.com/IzyWyAqLws — Michael A. Horowitz (@michaelh992) August 6, 2018

Причина взрыва пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели.