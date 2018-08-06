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 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
10:32   6 Августа 2018
Весь мир

Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире

Инцидент произошел в понедельник утром на улице имени героя Ахмеда Абдель Азиза в каирском районе Мухандисин, передает портал издания Youm7.

Взрыв спровоцировал возгорание. Огонь перекинулся на проезжающий мимо микроавтобус. Оба автомобиля сгорели дотла. В результате происшествия несколько человек пострадали.

Причина взрыва пока неизвестна. Сейчас на месте происшествия работают медики и спасатели.

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Автор: Юлия Халус
#происшествия #взрыв #египет #чп #каир #весь мир
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