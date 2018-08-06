Первый в 2018 году круиз между Крымом и материковой Россией перенесли на 7 августа

О переносе дата начала курсирования лайнера «Князь Владимир» между Сочи и Севастополем сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сочинского морского порта.

Изначально предполагалось, что сезон будет открыт в понедельник, 5 августа. Однако корабль не вышел из Сочи. Отправление предположительно состоится во вторник, 7 августа. О причине задержке в порту не рассказали.

Первый рейс лайнера «Князь Владимир» в 2018 году должен был отправиться в Севастополь еще 29 апреля, тогда из-за неисправности корабля выход перенесли на 6 мая. Однако старт кампании был вновь отложен. Произошло задымление в техническом отсеке. Моряки самостоятельно устранили проблему, экипаж не пострадал, пассажиров на борту не было.

Судно отправили на проверку, а возобновить круизы запланировали 5 августа.

«Князь Владимир» будет курсировать до октября, в зависимости от погодных условий. Лайнер способен перевозить до 600 туристов за раз, помимо этого на борту работает 250 человек обслуживающего персонала.