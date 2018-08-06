ФСБ пресекла две попытки провоза боеприпасов со стороны Украины в Крым

Как сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ, боеприпасы пытались провезти через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Изъято три десятка патронов разного калибра.

Первую партию нашли у гражданина Украины, который ехал из Николаева в Севастополь. Кинологи в боковом кармане багажника, ящике для перчаток и в кармане переднего пассажирского сиденья нашли около 20 патронов. Боеприпасы находились в пластиковых мешках.

Вторую партию обнаружили в автомобиле украинки, ехавшей из Кривого Рога в Ялту. Патроны изъяты и отправлены на экспертизу.

Специалисты с начала 2018 года изъяли около 150 боеприпасов. Владельцы обычно говорили, что случайно забыли патроны в автомобиле.