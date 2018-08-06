Мы в соц.сетях:
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
10:23   6 Августа 2018
Россия

ФСБ пресекла две попытки провоза боеприпасов со стороны Украины в Крым

ФСБ пресекла две попытки провоза боеприпасов со стороны Украины в Крым

Как сообщило крымское погрануправление ФСБ РФ, боеприпасы пытались провезти через пункты пропуска «Армянск» и «Перекоп». Изъято три десятка патронов разного калибра.

Первую партию нашли у гражданина Украины, который ехал из Николаева в Севастополь. Кинологи в боковом кармане багажника, ящике для перчаток и в кармане переднего пассажирского сиденья нашли около 20 патронов. Боеприпасы находились в пластиковых мешках.

Вторую партию обнаружили в автомобиле украинки, ехавшей из Кривого Рога в Ялту. Патроны изъяты и отправлены на экспертизу.

Специалисты с начала 2018 года изъяли около 150 боеприпасов. Владельцы обычно говорили, что случайно забыли патроны в автомобиле.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #украина #крым #общество
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...