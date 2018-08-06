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10:01   6 Августа 2018
Россия

Новый рекорд: в воскресенье по Крымскому мосту проехали более 32 тысяч машин

Новый рекорд: в воскресенье по Крымскому мосту проехали более 32 тысяч машин

Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост». Трафик учитывался в обе стороны.

За минувшие сутки по мосту через Керченский пролив проехали 32 406 автомобилей. Отмечается, что 19 тысяч машин ехали в сторону Крыма. Показатель больше на 11 тысяч, чем в день открытия, 16 мая.

В центре добавили, что среднесуточная интенсивность с начал августа составила более 28 тысяч автомобилей. Это на 15% выше, чем в прошлом месяце. 

Всего со дня открытия по мосту через Керченский пролив проехали почти 1,6 миллиона машин.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #крым #общество #крымский мост
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