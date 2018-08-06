Вступление Грузии в НАТО спровоцирует страшный конфликт — Медведев

Присоединение Грузии к альянсу может привести к катастрофическим последствиям, крупному конфликту, предупредил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

В понедельник глава российского правительства дал интервью радиостанции «Коммерсант FM». В беседе с журналистами Медведев подчеркнул, что дальнейшее расширение НАТО, которое хотят осуществить за счет принятия Грузии в альянс, может повлечь за собой настоящую катастрофу. Москва не понимает, зачем организации это нужно.

Ранее, 12 июля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил намерение альянса принять Грузию. Он, однако, не уточнил, когда именно планируется это сделать.

Комментируя слова Столтенберга, президент России Владимир Путин заявил, что РФ крайне отрицательно относится к идее расширить организацию за счет присоединения Украины и Грузии.