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10:19   6 Августа 2018
Весь мир

Видео взрыва дрона во время выступления Мадуро в Каракасе появилось в сети

Видео взрыва дрона во время выступления Мадуро в Каракасе появилось в сети

Опубликовано видео взрыва дрона, с помощью которого было совершено покушение на главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кадры, на которых видно, как взрывается дрон обнародовал главред издания El Nacional Мигель Отеро.

Покушение на президента Венесуэлы произошло во время военного парада на проспекте Боливара. Дрон-мультикоптер завис в небе над трибуной, где с торжественной речью перед служащими выступал Мадуро.  

При атаке на президента было использовано три подобных изделия. Несколько представителей нацгвардии получили ранения, когда защищали лидера, Мадуро не пострадал.

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Автор: Екатерина Розина
#покушение #политика #общество #весь мир #венесуэла #мадуро
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