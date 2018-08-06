Видео взрыва дрона во время выступления Мадуро в Каракасе появилось в сети

Опубликовано видео взрыва дрона, с помощью которого было совершено покушение на главу Венесуэлы Николаса Мадуро.

Кадры, на которых видно, как взрывается дрон обнародовал главред издания El Nacional Мигель Отеро.

Покушение на президента Венесуэлы произошло во время военного парада на проспекте Боливара. Дрон-мультикоптер завис в небе над трибуной, где с торжественной речью перед служащими выступал Мадуро.

Momento en el que explota el dron en la Av. bolivar de Caracas pic.twitter.com/fsmh4Iw2zx — Miguel H Otero (@miguelhotero) 5 августа 2018 г.

При атаке на президента было использовано три подобных изделия. Несколько представителей нацгвардии получили ранения, когда защищали лидера, Мадуро не пострадал.