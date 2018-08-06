В администрации Тверской области отправлять в отставку слугу народа пока не спешат. Ждут письма от оскорбленных жителей.

Поведение главы Оленинского района Олега Дубова, обматерившего жителей села Холмец, является недопустимым, после таких прилюдных оскорблений чиновник должен подать в отставку. Такова позиция депутата Госдумы от Тверской области, бывшего депутата Заксобрания региона Алексея Чепы. Он прокомментировал ИА «Политика Сегодня» нашумевшую историю.

Что случилось?

В селе Холмец Оленинского района Тверской области местные власти устроили торжественное открытие... фонаря. Фонарный столб украсили воздушными шарами и флажками, а глава районной администрации Олег Дубов разрезал красную ленточку. По сообщению местных СМИ одна их жительниц села спросила Дубова, можно ли фонарь развернуть, чтобы свет падал на дорогу, ведущую к водокачке. Другая женщина предложила повесить фонарь возле автобусной остановки, где рядом два магазина и школа. В ответ женщины услышали, что это «не их ума дело». За растерянных женщин вступились двое молодых людей, приехавших к родителям в село. Одного из них Дубов назвал «лысым уродом» и нецензурно отправил куда подальше. На замечание не выражаться и не курить глава района выругался повторно.

После инцидента Олег Дубов на своей странице во «Вконтакте» назвал произошедшее «мини-майданом» пьяных дачников. И заявил, что после этого у администрации села возникнут сложности при оформлении документов для программы поддержки местных инициатив. Кроме того, он закрепил на стене запись о «достоверной информации» по поводу происшествия в селе. В паблике «Наш дом- Оленинский район» появилась запись о том, что открытие фонаря сорвала «подогретая алкоголем гопота» от оппозиции, которая «свою водку отработала». Возможность комментировать в группе отключили.

Реакция на произошедшее

Название села и имя главы Оленинского района буквально за один день стало известным на всю страну - историю подхватили соцсети и СМИ. Областные власти тем временем выдерживают паузу и не комментируют инцидент.

«Вот дождемся письма от жителей седа, тогда посмотрим», — сообщила корреспонденту ИА «Политика Сегодня» помощница губернатора Тверской области Игоря Рудени.

Заместитель главы региона Константин Зуев прямо сказал, что не хочет общаться на эту тему.

Сам Олег Дубов отрицает, что ругался матом на сельском празднике, нецензурные реплики, по его словам, выкрикивали как раз приезжие. Дубов убежден, что стал жертвой «запланированной информационной атаки» по заказу местных бизнесменов. Дубов добавил, что «лысым уродом» оппонента не называл.

«Я сказал ему "пьяный урод", а не "лысый"», - сообщил «Говорит Москве» чиновник.

Депутат Алексей Чепа уверен, что Дубов должен писать заявление об отставке.

«Такое поведение недопустимо для мужчины, тем более для руководителя. Однозначно, после такого прилюдного оскорбления любой руководитель должен написать заявление и немедленно сложить полномочия. Именем майдана можно сейчас обозвать что угодно. Но если ты политик, ты должен держать любой удар. Значит человек не может исполнять свои обязанности, если уподобляется такому поведению. Губернатор должен вызывать таких руководителей и заставлять их писать заявление по собственному желания», — убежден Чепа.

Он добавил, что Дубов возглавляет Оленинский район много лет (с 1996 года — прим.ред.), а на таком уровне власть должна меняться как можно чаще.