Вооруженный мужчина напал на полицейский участок в Китае

При нападении вооруженного холодным оружием мужчины погибло два полицейских сообщает газета «Чэнду Шанбао» со ссылкой на местную полицию.

За день до этого нападавший местный житель провинции Сычуань, которая расположена на юго-западе Китая, убил человека. Инцидент произошел в воскресенье, 5 августа, в уезде Жэньшоу городского округа Мэйшань. Преступник скрылся с места убийства.

Он ворвался в полицейский участок, когда пытался уйти от преследования представителей управления общественной безопасности. Это произошло сегодня утром, 6 августа. Оказавшись в здании преступник стал нападать с ножом на всех присутствующих в участке. При атаке пострадали как полицейские, так и гражданские лица. Ранения получили около шести человек, двое полицейских погибли.

Убийца был ликвидирован в результате борьбы с начальником участка.