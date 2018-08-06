Мы в соц.сетях:
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

Примем меры — президент «Зенита» о драке фанатов с журналистами

 Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС

Производители медицинских изделий попросили пересмотреть условия НДС
Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

Порошенко анонсировал готовность ЕС восстановить «освобожденные территории» в Донбассе

 Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных
Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

Макфол усомнился в способности Сигала улучшить российско-американские отношения

 Автомобиль взорвался в Каире

Автомобиль взорвался в Каире
9:20   6 Августа 2018
Политика

Путин подписал закон о страховании вкладов для малого бизнеса

Путин подписал закон о страховании вкладов для малого бизнеса

Документ принят Госдумой в конце июля, а после одобрен Советом Федерации. В понедельник текст появился на сайте правовой информации.

Теперь максимальный размер возмещения по страховке для малого бизнеса равен выплате для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и составляет 1,4 миллиона рублей. Страхование возможно для вкладов в рублях и иностранной валюте. Деньги необходимо размещать в российских банках на основании договора.

Документ вносит изменения в закон о банкротстве. Правки также касаются расчетной базы для исчисления страховых выплат банков в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #закон о страховании вкладов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...