Путин подписал закон о страховании вкладов для малого бизнеса

Документ принят Госдумой в конце июля, а после одобрен Советом Федерации. В понедельник текст появился на сайте правовой информации.

Теперь максимальный размер возмещения по страховке для малого бизнеса равен выплате для физических лиц и индивидуальных предпринимателей и составляет 1,4 миллиона рублей. Страхование возможно для вкладов в рублях и иностранной валюте. Деньги необходимо размещать в российских банках на основании договора.

Документ вносит изменения в закон о банкротстве. Правки также касаются расчетной базы для исчисления страховых выплат банков в Агентство по страхованию вкладов (АСВ).