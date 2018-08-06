СК РФ: Киев препятствует расследованию убийства Стенина

Киев игнорирует запросы российской стороны об украинских военных, которые могли быть причастны к убийству фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина, сообщает официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она объяснила, что Киев не выдает имеющуюся информацию о военнослужащих, которые причастны к преступлению. На направленные российской стороной запросы в профильные украинские ведомства, Украина отвечает лишь формальные отписками. При этом Россия до сих пор не получила данные о результатах украинского расследования по факту убийств российских журналистов.

По словам Петренко, СК РФ продолжает собирать доказательную базу и вести расследования по делу об убийстве Стенина. Следователи нашли ряд лиц, которые располагают информацией об инциденте. Свидетели сообщили, что украинские солдаты, действительно, осмотрели автомобиль Стенина на наличие ценных вещей, после чего сожгли для скрытия улик преступления. Об этом рассказали очевидцы происшествия, автомобиль которых также был расстрелян людьми в форме украинской армии. Более того, они опознали танки нацгвардии Украины, которые находились вблизи места убийства.

Стенин погиб в 2014 году, когда отправился на Украину в служебную командировку. Журналисты передвигались по стране на автомобилях, их колонна была обстреляна военнослужащими 79 аэромобильной бригады вооруженных сил Украины 6 августа вечером.