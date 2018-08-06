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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
Вооруженный мужчина напал на полицейский участок в Китае

Вооруженный мужчина напал на полицейский участок в Китае

 Китай грозится ввести 25-процентные пошлины против американского СПГ

Китай грозится ввести 25-процентные пошлины против американского СПГ
9:14   6 Августа 2018
Весь мир

Китай грозится ввести 25-процентные пошлины против американского СПГ

Китай грозится ввести 25-процентные пошлины против американского СПГ

Пекин введет импортные пошлина на сжиженный газ из США, если Вашингтон введет пошлины на китайские товары на сумму 200 миллиардов долларов.

Об этом в понедельник пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Дело в том, что Китай - крупнейший покупатель американского сжиженного газа. На его долю приходится 15% или 1,1 миллиона тонн экспорта США. В то же время американцы стали третьими поставщиками СПГ в КНР после Австралии и Катара. Те поставляют 4,8 миллиона и 2,7 миллиона тонн соответственно.

Согласно данным издания, импортные пошлины на американский СПГ не сильно ударит по Вашингтону в краткосрочной перспективе. Но если налог сохранить на долгое время, это даст преимущество другим поставщикам газа. В частности, России.

Ранее администрация США предложила ввести против товаров из Китай 25% импортные пошлины.

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Автор: Юлия Халус
#сша #экономика #китай #газ #весь мир #пошлины #спг
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