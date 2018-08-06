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Киев обвиняет Россию в блокировании украинских портов с помощью военных

 ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев

ЛНР обеспокоила целенаправленная съемка миссии ОБСЕ вооружения ополченцев
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8:58   6 Августа 2018
Россия

Замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко будет отвечать за «Почту России»

Замглавы Минкомсвязи Олег Войтенко будет отвечать за «Почту России»

Олег Войтенко стал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Теперь он будет ответственным за развитие почтовой отрасли. Об этом рассказал глава Минкомсвязи Константин Носков.

Ранее из министерства ушли четыре замминистра: Михаил Евраев (занимался вопросами почтовой связи и государственной информационной системы ЖКХ), Дмитрий Алхазов (телекоммуникации), Рашид Исмаилов (международные связи) и Алексей Козырев (электронное правительство).

В мае Николай Никифоров ушел с должности главы Минкомсвязи. Главой стал Константин Носков, бывший руководитель правительственного Аналитического центра. В июле Олег Войтенко стал замглавы Минкомсвязи.

В июне Минкомсвязь составила проект постановления правительства по увеличению количества заместителей министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций с 8 до 10 человек, а также расширению отделений министерства с 15 до 18.

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Автор: Мария Милкевич
#минкомсвязь #почта россии #войтенко
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