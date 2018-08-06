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8:56   6 Августа 2018
Весь мир

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека

Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека

Гибель 91 человека подтверждает представитель Нацагентства  по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам стихийное бедствие стало причиной гибели 91 человека, травмы и ранения получили более 200. Число пострадавших продолжает увеличиваться до сих пор, отметил он.

До этого местные издания сообщали о смерти 82 человек.

В агентстве также подчеркнули, что число погибших может возрасти, поскольку спасательным службам до сих пор не удается пробраться в труднодоступные районы.

В Ростуризме подчеркнули, что о погибших или пострадавших россиянах информации пока не поступало.

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Автор: Екатерина Розина
#политика #чп #общество #весь мир #землетрясение #индонезия
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