Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 91 человека

Гибель 91 человека подтверждает представитель Нацагентства по ликвидации последствий стихийных бедствий Сутопо Пурво Нугрохо.

По его словам стихийное бедствие стало причиной гибели 91 человека, травмы и ранения получили более 200. Число пострадавших продолжает увеличиваться до сих пор, отметил он.

До этого местные издания сообщали о смерти 82 человек.

В агентстве также подчеркнули, что число погибших может возрасти, поскольку спасательным службам до сих пор не удается пробраться в труднодоступные районы.

В Ростуризме подчеркнули, что о погибших или пострадавших россиянах информации пока не поступало.