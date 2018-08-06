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8:47   6 Августа 2018
Россия

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки импортного молока

Роспотребнадзор рассказал о результатах проверки импортного молока

Проверки Роспотребнадзора выявили долю импортной молочной продукции, не соответствующей установленных требованиям. Ее объем составил 6 %. Ведомство опубликовало соответствующее сообщение в понедельник.

За полгода Роспотребнадзор изъял более 300 тонн молока и молочной продукции, не соответствующей нормам. Всего было сделано более 140 тысяч проб молока и молочной продукции, в частности с использованием высоких технологий лабораторного контроля, позволяющих найти в молочной продукции запрещенные химические вещества. За прошедший период 2018 года в Роспотребнадзор было направлено около тысячи уведомлений о выявлении фальсификата.

По каждому заявлению была проведена проверка производителей, поставщиков и продавцов, выписано административных штрафов на сумму около 500 млн рублей, подано 255 судебных исков, 733 материала – в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, более 900 писем – в органы сертификации об отзыве сертификатов.

Также было обнаружено 28 предприятий, чьи адреса указаны на упаковках, но производства по этим адресам не находится. Эта информация также направлена в правоохранительные органы.

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Автор: Мария Милкевич
#нарушения #роспотребнадзор #импорт #молочная продукция #молоко
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